Il NUOVO Echo Auto a 39€ è da avere: rende smart QUALSIASI automobile (-43%)

Spettacolare, unico nel suo genere: il nuovissimo modello di Echo Auto è pronto a rendere smart qualsiasi automobile. Non importa quale modello sia, grazie alla doppia possibilità di connessione (tramite Bluetooth oppure jack audio da 3,5 millimetri) potrai sempre effettuare l’abbinamento e godere di un modo tutto nuovo di vivere i viaggi in macchina.

Avrai in fatti la possibilità di godere di tutto il potenziale di Alexa, semplicemente utilizzando la voce. Incredibilmente potente e ricco di funzionalità, è anche un eccellente sistema di vivavoce. Per approfittare dello straordinario sconto Amazon del 43%, basta completare l’ordine al volo. Lo porti a casa a 39,99€ e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Lo colleghi in un attimo (sfruttando il Bluetooth oppure il jack audio da 3,5 millimetri) e lui è subito pronto all’uso. Grazie al supporto in dotazione, puoi sistemarlo dove preferisci nella tua macchina e iniziare subito a godere del potenziale di Alexa. Usa la voce per chiedere informazioni di qualsiasi tipo, per avviare la riproduzione musicale, per gestire la casa smart, ma non solo!

Infatti, puoi anche rispondere al telefono e avviare nuove chiamate, tutto ovviamente in vivavoce mentre le mani sono ben salde sul volante. La connessione a Internet arriva dal tuo smartphone, che basterà abbinare al dispositivo utilizzando il Bluetooth e l’applicazione per Android e iOS.

Il modello di nuova generazione risulta più bello e potente del primo. Io posseggo il primo ormai da quando è stato lanciato: è in stallato in una vettura che ha 17 anni e lo utilizzo quotidianamente. Impossibile per me non averlo sempre a disposizione. Non perdere la straordinari d’opportunità di fare un eccezionale affare su Amazon: completa al volo il tuo ordine per risparmiare il 43% su Echo Auto e portarlo a casa a 39,99€ con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.