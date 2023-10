Il nuovissimo TV LG QNED da 50'' raggiunge il MINIMO STORICO su Amazon (-43%!)

Ecco un’opportunità imperdibile: la Smart TV 4K LG QNED da 50 pollici è in vendita su Amazon a soli 599,00€, un incredibile risparmio rispetto al prezzo originale di 1.049,00€, raggiungendo il minimo storico.

LG QNED: tutte le caratteristiche della TV

Questa è la soluzione ideale per chi desidera una Smart TV di alta qualità, dotata di caratteristiche all’avanguardia, perfetta per godersi film, serie TV e videogiochi in 4K. La Smart TV LG QNED 50” offre una serie di vantaggi.

Pannello QNED Mini LED: garantisce immagini nitide e dettagliate, con un contrasto eccezionale.

Processore α7 Gen6: grazie all’Intelligenza Artificiale, ottimizza automaticamente immagini e audio in base a ciò che stai guardando.

Design ultra slim: con uno stile elegante e sofisticato.

Base essenziale: per un supporto discreto e funzionale.

AI Picture Pro: assicura immagini realistiche e coinvolgenti.

2 HDMI 2.1: per una riproduzione fluida dei contenuti 4K a 120Hz.

VRR: elimina il tearing, garantendo un gameplay fluido.

Alexa, Wi-Fi, webOS 23, Telecomando puntatore: per un’esperienza completa e intuitiva, con controllo vocale, connettività Wi-Fi e accesso a molte app di streaming.

Con questa TV da 50 pollici, dotata di tecnologia Quantum Dot e NanoCell, potrai apprezzare colori più intensi e puri rispetto a una TV LED tradizionale. Inoltre, grazie al processore α7 Gen6 con AI, le immagini e l’audio si adatteranno automaticamente al contenuto visualizzato. Se sei un appassionato di gaming, questa TV supporta giochi fino a 4K 120FPS con VRR e AMD FreeSync Premium, garantendo una straordinaria esperienza di gioco.

Il nuovo design ultra slim con base essenziale rende questo TV elegante e pratico, mentre l’assistente vocale ThinQ AI ti permette di controllare il TV con semplici comandi vocali. Inoltre, la Smart TV WebOS 23 e il telecomando puntatore rendono l’utilizzo ancora più semplice e intuitivo.

Questo TV è pronto per il futuro grazie all’integrazione dello standard DVB-T2 HEVC Main 10, compatibile con il nuovo standard del Digitale Terrestre.

Non lasciarti scappare questa eccezionale occasione di avere una Smart TV di alta qualità a soli 599,00€ invece di 1.049,00€.

