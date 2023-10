Il nuovissimo Super Mario Bros. Wonder in OFFERTA su eBay!

Ecco un’offerta che non potrete lasciarvi scappare: Super Mario Bros. Wonder è ora disponibile su eBay a un prezzo incredibilmente vantaggioso di soli 52,90€ invece di 59,99€. Questa è un’occasione unica per immergervi in un’avventura straordinaria insieme all’idraulico più famoso del mondo dei videogiochi.

Super Mario Bros. Wonder: il re dei platform

Super Mario Bros. Wonder è una straordinaria avventura di Mario, il famoso idraulico baffuto, e i suoi amici in un mondo completamente nuovo da esplorare. Questo videogioco per Nintendo Switch offre un’esperienza magica e misteriosa nel Regno delle Meraviglie, un luogo straordinario ricco di sorprese e segreti.

Una delle caratteristiche più entusiasmanti di Super Mario Bros. Wonder è l’introduzione di nuovi poteri per Mario. Il Fiore di Fuoco, ad esempio, permette a Mario di lanciare palle di fuoco per sconfiggere i nemici e risolvere rompicapi. La Campana della Fortuna, invece, trasforma Mario in Gatto Mario, consentendogli di scalare le pareti e affrontare sfide uniche.

Oltre a nuovi poteri, il gioco offre una vasta gamma di livelli da affrontare. Ogni livello è ricco di sfide, nemici e segreti da scoprire. I giocatori dovranno mettere alla prova le proprie abilità, risolvere rompicapi e superare ostacoli epici mentre cercano di avanzare nella loro missione per salvare la Principessa Peach.

La grafica di Super Mario Bros. Wonder è eccezionale, con mondi dettagliati e colorati che cattureranno l’immaginazione dei giocatori. La colonna sonora coinvolgente e allegra aggiunge un ulteriore livello di immersività al gioco, creando un’esperienza coinvolgente e indimenticabile.

Super Mario Bros. Wonder offre ai giocatori un’avventura straordinaria con nuovi mondi da esplorare, nuovi poteri per Mario e una serie di livelli pieni di sfide e segreti. Tutto questo a soli 52,90€ grazie all’offerta su eBay!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.