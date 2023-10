Il nuovissimo Google Pixel 8 è già in sconto insieme agli auricolari Pixel Buds Pro!

Nonostante non sia ancora uscito, Google Pixel 8 (lo smartphone Android di punta di Google) è ora disponibile in preordine con Pixel Buds Pro, gli auricolari wireless di Google, a un prezzo davvero vantaggioso. Il prezzo di listino di 961,90€ è infatti sceso a 799,00€, con un risparmio di ben 162,90€!

Google Pixel 8 crolla di prezzo ancor prima dell’uscita con Pixel Buds Pro

Il Google Pixel 8 è uno smartphone avanzato dotato di molte caratteristiche interessanti. Il suo processore, chiamato Google Tensor G3, è il più potente mai visto in un dispositivo Pixel, garantendo prestazioni fluide e reattive. Grazie all’intelligenza artificiale di Google, riceverai assistenza personalizzata durante tutta la giornata. Il display del Pixel 8 è un punto forte, con una risoluzione ad alta definizione su un ampio schermo da 6,2 pollici. Le immagini sono nitide, i colori vivaci e i dettagli sono chiari. Con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, lo scorrimento sullo schermo è più fluido che mai.

La batteria adattiva del Pixel 8 può durare oltre 24 ore con un utilizzo normale. Se attivi il risparmio energetico estremo, il telefono può addirittura durare fino a 72 ore con una singola carica. Inoltre, la ricarica è molto più veloce rispetto ai modelli precedenti.

La fotocamera del Pixel 8 è avanzata, in grado di scattare foto e video di alta qualità in qualsiasi condizione di luce. La funzione “Scatto migliore di Pixel” combina automaticamente foto simili per creare immagini bellissime in cui tutti i soggetti appaiono al meglio. Inoltre, le funzionalità Foto notturna e Astrografia ti consentono di catturare foto sorprendenti di città illuminate e cieli stellati.

Per quanto riguarda la sicurezza, il Pixel 8 è dotato delle ultime tecnologie di sicurezza per proteggere i tuoi dati personali.

Gli auricolari Pixel Buds Pro, incluse con il Pixel 8, offrono un’esperienza di ascolto di alta qualità. La cancellazione del rumore attiva elimina i rumori ambientali per un ascolto immersivo. La modalità Trasparenza ti permette di ascoltare i suoni circostanti senza dover rimuovere le cuffie. Inoltre, il riconoscimento vocale attiva i comandi vocali con un semplice tocco. Infine, la VPN di Google One integrata nel Pixel aiuta a proteggere la tua privacy online, indipendentemente dalle app o dai browser web che utilizzi.

Compra ora il bundle con Google Pixel 8 e Pixel Buds Pro a soli 799,00€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.