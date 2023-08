Il NUMERO 1 dei mediogamma crolla su Amazon: realme 9 5G a 166€

Questa caldissima domenica di agosto non potrebbe partire con una offerta Aamzon più allettante di questa: l’ottimo mediogamma Android realme 9 5G crolla al prezzo più basso di sempre. Sembra quasi il classico errore di prezzo ma è tutto corretto: il device del colosso cinese è in offerta con uno sconto immediato del 41% che fa scendere il prezzo di vendita ad appena 166€.

A questo prezzo hai la possibilità di stringere tra le mani uno smartphone di qualità senza spendere una cifra impossibile.

Prendi al volo realme 9 5G in offerta su Amazon con il 41% di sconto

realme 9 5G è apprezzatissimo in tutto il mondo per il suo design bello e curato, ma soprattutto per la sua scheda tecnica molto convincente. Lo smartphone, infatti, monta un bel pannello ad altissima risoluzione e super smooth a 120Hz per animazioni fluidissime in ogni momento della giornata, mentre sotto il cofano il potente processore 5G di Qualcomm avvia in un istante tutte le app che vuoi.

Alimentato da una batteria da 5000 mAh che ti accompagna senza fatica per tutto il giorno, sul retro trova posto un modulo fotografico triplo con un sensore principale da 50 MP per foto e video sempre ad altissima risoluzione.

Costa pochissimo ma vale tanto: metti subito nel carrello lo smartphone Android di realme e preparati a un’esperienza di utilizzo che non ti deluderà mai. Inoltre, se lo acquisti oggi, ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

