Il notebook ideale per lavoro e intrattenimento è tuo ad un prezzo incredibile (-47%)

Se stai cercando un notebook che ti offra ottime prestazioni, un design elegante e una batteria duratura, non lasciarti sfuggire questa occasione: Medion EC15415 è disponibile su Amazon a soli 318 euro invece di 599, con uno sconto del 47%.

Notebook Medion EC15415: perfetto per tutto ad un super prezzo

Medion EC15415 è un notebook ideale per il lavoro e lo studio, ma anche per il tempo libero e l’intrattenimento. Dotato di un processore Intel Core i5-10210U di decima generazione, una memoria RAM da 8GB e un disco SSD da 256GB, questo laptop ti garantirà una fluidità e una velocità di esecuzione senza pari. Potrai avviare il sistema operativo Windows 10 Home in pochi secondi, aprire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti e archiviare tutti i tuoi file in modo sicuro e rapido.

Il portatile vanta anche un display IPS da 15.6 pollici con risoluzione Full HD, che ti regalerà immagini nitide e brillanti, ideali per guardare film, serie TV o video online. Il notebook è inoltre dotato di una webcam HD integrata, di altoparlanti stereo con Dolby Audio e di una tastiera retroilluminata con tastierino numerico. La connettività non è da meno: Medion EC15415 dispone infatti di una porta HDMI, due porte USB 3.1, una porta USB 2.0, una porta USB-C, uno slot per schede microSD e il modulo Wi-Fi ac.

La ciliegina sulla torta è la batteria integrata che ti assicurerà un’autonomia fino a 9 ore di utilizzo. Potrai portare il tuo notebook sempre con te, senza preoccuparti di doverlo ricaricare spesso. E se hai bisogno di una ricarica rapida, puoi usare il caricabatterie incluso nella confezione.

Approfitta dunque subito dell’offerta su Amazon e acquista il Medion EC15415 a un prezzo straordinario. Ti consigliamo di affrettarti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.