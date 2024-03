Il Mouse Wireless Logitech MX è SCONTATO del 40%!

L’offerta che ti stiamo per presentare ha come protagonista uno dei migliori mouse volti alla produttività. Logitech MX Anywhere 2S Bluetooth Edition è un modello super comodo e amato. Il suo prezzo di listino di 99,99€ è solo un brutto ricordo dato che, grazie allo sconto del 40%, diventa di appena 59,99€!

Tutte le caratteristiche del mouse Logitech

Grazie alla tecnologia Logitech Flow, questo modello ti consente di connetterti simultaneamente a tre computer, consentendoti di passare senza sforzo da un dispositivo all’altro. Con un solo gesto, puoi copiare e incollare testo, immagini e file tra i vari computer, rendendo il multitasking un gioco da ragazzi.

Dotato di un sensore Darkfield, il mouse offre un controllo impeccabile su qualsiasi superficie, persino sul vetro. E con una risoluzione regolabile fino a 4000 DPI, garantisce un’esperienza di puntamento precisa e reattiva, perfetta per professionisti che richiedono massima precisione.

La ricarica rapida ti consente di avere il mouse pronto in soli 3 minuti per un’intera giornata di utilizzo, mentre la batteria offre un’autonomia fino a 70 giorni con una singola carica, garantendoti settimane di lavoro senza interruzioni.

La rotellina di scorrimento smart si adatta al tuo stile di lavoro, offrendo una navigazione fluida e intuitiva. Potrai passare da uno scorrimento fluido a uno a cricchetto per una navigazione precisa e controllata.

Con il suo design ergonomico, questo mouse si adatta perfettamente alla tua mano, offrendo un comfort impareggiabile anche durante lunghe sessioni di lavoro. Inoltre, grazie alla connessione Bluetooth e wireless, è compatibile con una vasta gamma di dispositivi e sistemi operativi. E non dimentichiamoci che il software Logitech Options+ ti permetterà di personalizzare i pulsanti e le funzioni in base alle tue esigenze.

Fai tuo il mouse Logitech MX Anywhere 2S Bluetooth Edition per soli 59,99€!