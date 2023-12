Il Mouse senza fili di Logitech a un PREZZO BOMBA: solo 12€!

Fai finalmente il salto di qualità e inizia anche tu a usare un mouse senza fili. L’ottimo Logitech M220 SILENT è ora scontatissimo su Amazon, crollando a soli 12,99€ invece dei classici 29,99€. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche.

Logitech M220 SILENT: per una produttività al top

Il Logitech M220 SILENT offre una tecnologia brevettata che riduce il rumore dei clic del 90%, garantendo nel contempo una sensazione tattile intatta. Questa caratteristica lo rende una scelta eccellente per chi lavora in ambienti sensibili al rumore, come uffici, biblioteche o altri spazi nei quali è richiesto silenzio.

Il mouse è dotato di un ricevitore nano Plug-and-forget, assicurando una connessione wireless stabile fino a 10 metri di distanza. Grazie al tracciamento ottico Logitech, il cursore può muoversi con precisione su quasi ogni superficie. La tecnologia ad efficienza energetica del M220 SILENT consente una durata della batteria fino a 18 mesi, e il mouse si disattiva automaticamente durante i periodi di inattività per risparmiare ulteriore energia.

Il design ergonomico del M220 SILENT mira a fornire comfort e precisione. Inoltre, essendo ambidestro, è adatto sia per utenti mancini che destrorsi, e le sue dimensioni compatte lo rendono facilmente trasportabile in borsa. Compatibile con Windows, macOS, Chrome OS e Linux, basta collegare il ricevitore USB al computer o laptop per rendere il M220 SILENT immediatamente operativo. Particolarmente attento all’ecologia, il Logitech M220 SILENT è realizzato con materiali riciclati e si impegna nella riduzione della sua impronta di carbonio, riducendola addirittura a zero.

Con questo ottimo Logitech M220 SILENT, le tue attività quotidiane al PC saranno molto più semplici! Fallo tuo a soli 12,99€ al costo dei 29,99€ di listino.

