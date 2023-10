Il mouse Logitech perfetto per la Produttività scende al MINIMO STORICO (solo 21€)

Il Logitech Pebble Mouse 2 M350s è disponibile su Amazon a un prezzo davvero basso: soli 21,99€ invece di 30,99€ un prezzo mai visto prima!

Logitech Pebble Mouse 2 M350s: piccolo, wireless e silenzioso

Il Logitech Pebble Mouse 2 M350s è una soluzione eccellente per chi cerca un mouse wireless affidabile e pratico. Questo mouse è progettato per semplificare la tua esperienza di utilizzo, offrendo una serie di funzionalità straordinarie che lo rendono un compagno ideale per il lavoro e l’intrattenimento.

Il Pebble Mouse 2 M350s è incredibilmente sottile e leggero. Il suo design minimalista e arrotondato lo rende facile da trasportare ovunque, nella borsa o in tasca, per avere sempre a portata di mano un mouse di qualità.

Grazie alla connessione Bluetooth 5.1, puoi godere di una connessione stabile e affidabile al tuo dispositivo, senza dover affrontare fastidiose interruzioni.

La batteria del mouse è eccezionalmente efficiente e offre un’autonomia fino a 18 mesi con una sola carica. Non dovrai preoccuparti di cambiare frequentemente le batterie.

Lavora o giochi in modo silenzioso grazie alla tecnologia Silent Touch, che riduce il rumore dei clic del 90%. Questo ti permette di concentrarti senza distrarre chi ti circonda.

Puoi personalizzare i pulsanti e le impostazioni del mouse utilizzando l’app Logitech Options+. Ad esempio, puoi aggiungere scelte rapide per le tue app preferite, come WhatsApp e Spotify, per una maggiore efficienza.

Il Pebble Mouse 2 M350s supporta la connessione a fino a 3 dispositivi diversi. Con il pulsante Easy-Switch, puoi alternare rapidamente tra questi dispositivi, rendendo la multitasking più semplice che mai.

Logitech si impegna per l’ambiente, e il Pebble Mouse 2 M350s riflette questo impegno. Le parti in plastica del mouse includono almeno il 58% di plastica riciclata post-consumo certificata.

Fai tuo il Logitech Pebble Mouse 2 M350s al prezzo più basso di sempre: solo 21,99€, risparmiando il 29%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.