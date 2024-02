Il Mouse da Gaming PERFETTO è scontato di -58€!

Corsair è una delle aziende top quando si parla di periferiche da gaming. Il suo M65 RGB ULTRA WIRELESS è una vera e propria manna dal cielo. Con tutte le specifiche che un giocatore cercherebbe, tra cui connessione senza fili ad altissime prestazioni, ora è protagonista di uno sconto clamoroso. Parliamo di un ribasso che lo vede crollare di 58€, arrivando a costare solo 99,99€.

Corsair M65 RGB ULTRA WIRELESS: questo è IL mouse

Le prestazioni di questo mouse raggiungono il top grazie alla tecnologia wireless SLIPSTREAM a 2,4 GHz che offre una connessione equiparabile a quella cablata. Dimentica ritardi e lag, concentrandoti solo sul gioco. Il sensore ottico MARKSMAN da 26.000 DPI consente una regolazione della sensibilità estremamente precisa, adattandosi a ogni gioco e stile di gioco, garantendo una tracciabilità senza precedenti. Con switch ottici ultra-veloci, ogni click ottiene una risposta immediata in soli 0,2 ms, offrendo un vantaggio competitivo in ogni frazione di secondo. Finendo con la carrellata di specifiche, la tecnologia QUICKSTRIKE elimina il pre-viaggio dei pulsanti, garantendo una reattività immediata e sfruttando ogni millisecondo per conquistare la vittoria.

Con 8 pulsanti programmabili, puoi personalizzare comandi e macro per avere il controllo totale del tuo arsenale di gioco, affrontando ogni sfida con massima efficienza. Non manca, chiaramente, l’illuminazione RGB dinamica che aggiunge uno stile unico al tuo setup, con 16,8 milioni di colori tra cui scegliere per creare effetti di luce personalizzati e immergerti completamente nell’atmosfera di gioco.

Inoltre, la batteria a lunga durata consente di giocare fino a 90 ore con una sola carica, eliminando interruzioni durante le sessioni di gioco più intense. La struttura in alluminio anodizzato rende il mouse robusto e resistente, pronto a sopportare le sfide più impegnative.

Insomma, con questo mouse di Corsair dominerai ogni lobby. Prendilo ora in sconto a soli 99,99€.

