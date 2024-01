Il Mouse da Gaming pensato per gli FPS e i MOBA è in SCONTO!

Vorresti un mouse da gaming che sia adatto a praticamente qualsiasi tipo di videogioco? Corsair Nightsword RGB è probabilmente quello che stai cercando. Il versatilissimo mouse Corsair è scontato ora a soli 69,99€ al posto del prezzo di listino che si attesta intorno ai 79,99€.

Corsair Nightsword RGB: tutte le caratteristiche del mouse

Il Corsair Nightsword RGB si presenta come il mouse da gioco definitivo per tutti i tipi di giocatori. Dotato di un sensore ottico all’avanguardia da 18.000 DPI, il mouse offre un tracciamento estremamente preciso e la possibilità di personalizzare la sensibilità in modo completo, con intervalli di risoluzione di 1 DPI per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni utente.

Un’innovativa caratteristica di questo mouse è il suo sistema di calibrazione del peso, che permette una personalizzazione precisa. Grazie a due serie di pesi da 5 grammi e sei punti di montaggio, puoi regolare il peso del mouse da 119 a 141 grammi, garantendo il controllo e la precisione necessari per ottenere la vittoria nei tuoi giochi preferiti.

La forma ergonomica del Nightsword RGB è studiata per adattarsi in modo impeccabile alla mano, offrendo un comfort e un controllo straordinari. Le impugnature in gomma di alta qualità assicurano una presa sicura anche nelle sessioni di gioco più intense.

Con dieci pulsanti completamente programmabili, consente poi una personalizzazione avanzata della tua esperienza di gioco. Puoi utilizzare le macro per eseguire sequenze di tasti complesse con un solo clic o riassegnare i pulsanti in base alle tue esigenze specifiche, garantendo una flessibilità totale. La retroilluminazione RGB dinamica a quattro zone aggiunge uno stile unico alla tua configurazione di gioco.

Con il Corsair Nightsword RGB inizierai a dominare tutte le lobby. Fallo tuo a soli 69,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.