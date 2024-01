Il Mouse CORSAIR perfetto per ogni videogioco CROLLA di prezzo!

Il NIGHTSWORD RGB si distingue per il suo innovativo sistema di calibrazione del peso intelligente, un dettaglio rivoluzionario che consente di adattare il peso del mouse alle proprie preferenze di gioco. Grazie alle due serie di pesi e ai sei punti di montaggio, si aprono possibilità infinite con ben 120 configurazioni diverse di peso e bilanciamento. Questa caratteristica unica garantisce una personalizzazione ottimale, ideale sia per gli appassionati di FPS che per i giocatori di MOBA o di altri generi.

Un ulteriore punto di forza del mouse è il suo sensore ottico di ultima generazione, con una risoluzione massima di 18.000 DPI regolabile con precisione di 1 DPI. Questo sensore offre una straordinaria precisione e controllo, indipendentemente dal genere di gioco in cui ci si cimenti, garantendo un’esperienza di gioco impeccabile.

Questo è sicuramente un compagno ideale nelle lunghe sessioni di gioco. La sua forma sagomata si adatta in modo ottimale alla mano, mentre le impugnature in gomma ad alte prestazioni garantiscono una presa sicura anche durante i momenti più intensi delle partite.

Con dieci pulsanti completamente programmabili, con questo mouse ti sentirai a comando del gioco. Grazie al software di CORSAIR, hai la possibilità di mappare i pulsanti secondo le tue esigenze, creando macro e configurazioni personalizzate per massimizzare la tua esperienza di gioco.

L’illuminazione RGB dinamica a quattro zone è la ciliegina sulla torta, offrendo una personalizzazione visiva senza limiti. Scegli tra una vasta gamma di preset ed effetti luminosi per rendere il tuo NIGHTSWORD RGB unico e in linea con il tuo stile.