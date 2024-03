Il Monitor Ultrawide da ben 34" di BenQ è SCONTATO a 109€ in MENO!

Con il protagonista di quest’offerta, la tua fruizione del gaming non sarà mai più la stessa. BenQ MOBIUZ EX3415R non è un classico monitor, ma è dotato di un pannello Ultrawide. Il ché significa che si estende in orizzontale con una superficie molto più ampia rispetto ai più classici schermi, aumentando la tua visione con una qualità altissima. La vera sorpresa è però il prezzo che, grazie allo sconto di 109,03€, ti permetterà di farlo tuo a 798,73€!

Tutte le caratteristiche del monitor Ultrawide BenQ

Grazie alla sua risoluzione WQHD (3440 x 1440) e il refresh rate a 144Hz, oltre all’MPRT di 1ms, avrai un gameplay fluido con una grafica fuori di testa. La tecnologia HDRi di BenQ, poi, ottimizza il contrasto e la gamma cromatica, offrendoti un’esperienza visiva HDR realistica che rende i tuoi giochi ancora più coinvolgenti.

Grazie alla modalità gara e al Black eQualizer, potrai ottimizzare le impostazioni di visualizzazione per le simulazioni di guida e individuare facilmente i nemici nascosti nelle aree buie. Inoltre, con FreeSync Premium, eliminare lo screen tearing e il lag diventa semplice, garantendoti un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni.

Per quanto riguarda l’audio, il sistema audio 2.1 integrato con subwoofer da 5W offre un suono potente e immersivo, mentre la tecnologia treVolo e le 5 modalità audio di gioco personalizzabili ti permettono di vivere un’esperienza audio di altissimo livello, completamente immersiva e coinvolgente.

Inoltre, il telecomando in dotazione ti consente di controllare il monitor a distanza, mentre l’altezza e l’angolazione del monitor sono regolabili per trovare la posizione di visione ideale.

Non perdere questa ottima occasione per far tuo un monitor Ultrawide come il BenQ MOBIUZ EX3415R, per soli 798,73€ al posto dei classici 907,76€.