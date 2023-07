Il monitor da gaming Samsung Odyssey G5 GIÙ del 23%: offerta SHOCK

La serie di monitor Odyssey di Samsung è conosciuta e apprezzata in tutto il mondo in quanto sinonimo di altissima qualità; quest’oggi il bellissimo modello Odyssey G5 da 34″ con pannello curvo è in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante.

Complice uno sconto immediato del 23%, infatti, il monitor da gaming di alto livello può essere tuo con una spesa di 379€ con consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Acquista subito il monitor Samsung Odyssey G5 ad appena 379€: occasione unica

Basta uno sguardo per innamorarsi del design di Odyssey G5: cornici super ottimizzate, materiali premium e un eccellente pannello curvo da ben 34″ ad altissima risoluzione (Ultra WQHD) con HDR10 per immagini luminose e colori profondi e sempre ben bilanciati. Dotato di tutte le porte per collegarlo facilmente a PC e console di ultima generazione, Samsung Odyssey G5 si spinge fino a 165 Hz di frequenza di aggiornamento con 1 ms di tempo di risposta.

Con questo monitor da gaming puoi star certo che non avrai più bisogno di guardarti attorno alla ricerca di uno sostituto: è bello, ad altissima risoluzione e pronto ad assicurarti un’esperienza di gioco premium. Mettilo subito nel carrello e sfrutta immediatamente lo sconto del 23% con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

