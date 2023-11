Il Mixer a Immersione di Bosch a un PREZZO FOLLE per il Black Friday

Bosch è sicuramente una delle aziende più rinomate per quanto riguarda gli elettrodomestici e non solo. Su Amazon è disponibile il Bosch CleverMixx Mixer a Immersione con tritatutto incluso a un prezzo speciale di soli 27,99€ rispetto a quello di listino di ben 59,90€! Si tratta di uno sconto davvero ghiotto che è disponibile fino ad esaurimento scorte per questo Black Friday 2023!

Il frullatore a immersione Bosch CleverMixx Mixer è un elettrodomestico da cucina versatile e pratico, che può essere utilizzato per una varietà di preparazioni, dal frullato alla purea, dalla salsa al pesto.

Il modello in questione, in particolare, è dotato di un motore da 350 watt, che garantisce una potenza sufficiente per qualsiasi tipo di preparazione, anche quelle più impegnative, come in un pesto di noci o di un frullato di frutta e verdura congelata.

La lama a 4 ali in acciaio inossidabile è resistente e offre un’azione di taglio precisa, che permette di ottenere risultati eccellenti in pochissimo tempo, anche con ingredienti duri come le noci o le verdure con buccia.

Il frullatore è inoltre dotato di un accessorio tritatutto, che può essere utilizzato per tritare verdure, erbe, noci, carne e formaggio, il quale è pronto per l’uso in pochi secondi e facile da pulire grazie al contenitore lavabile in lavastoviglie.

L’impugnatura ergonomica e il peso ridotto rendono il frullatore facile da usare e maneggiare, anche per lunghi periodi. L’elettrodomestico è inoltre dotato di un rivestimento antiscivolo, che garantisce una presa sicura anche con le mani bagnate.

Il bicchiere graduato con coperchio è invece ideale per misurare gli ingredienti, miscelare piccole quantità e conservare i piatti o gli ingredienti dopo averli frullati. Il suo coperchio è dotato di un foro di sfiato, che permette di evitare la fuoriuscita di liquidi durante la miscelazione.

