Il mini PC per auto costa 8€ ed è una GENIALATA assurda (solo su Amazon)

Hai mai sentito parlare dei mini PC per auto che sfruttano il protocollo OBD II per permetterti di sapere tutto della tua vettura? Sono dei prodotti spettacolari, smart e semplici da usare. Questo tipo di protocollo, che si concretizza in una porta nascosta da qualche parte nell’abitacolo (trovi la sua posizione nel manuale della macchina) ti permetterà di effettuare una scansione in tempo reale dello stato di salute della vettura, inclusi i codici di eventuali errori rilevati tramite spia.

Semplicissimo da usare, basta abbinarlo in Bluetooth allo smartphone e gestirlo tramite apposita applicazione. Da Amazon puoi accaparrartelo a 8€ circa appena adesso: pochissimo! Per approfittarne, devi solo completare l’ordine al volo finché è in promozione, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitata.

Super semplice da utilizzare, è pienamente compatibile con smartphone Android, iOS e anche con PC Windows e Linux. Ancora, come anticipato è pienamente compatibile con tutti i veicoli OBD2 a benzina e diesel.

Dopo una breve configurazione, potrai usarlo in abbinata alla specifica applicazione e controllare tutte le informazioni relative alla salute del veicolo. Di particolare aiuto è nella ricerca dei codici errore, che spesso si presentano sotto forma di spie e sono di difficile interpretazione.

Insomma, un ottimo strumento per tenere sotto controllo lo stato di salute della macchina, usando un mini PC Bluetooth, che da Amazon ti accaparri a mini prezzo adesso: completa l’ordine al volo per prenderlo a 8€ circa appena con spedizioni assolutamente veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitata.

