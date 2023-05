Il mini PC che stavi cercando, oggi a meno di 100 euro

L’incredibile mini PC SNUNMU AK3 è attualmente uno dei prodotti più venduti su Amazon, e oggi è disponibile con uno sconto del 25%. Questo dispositivo ha Windows 10 Pro preinstallato ed è dotato di un processore Intel Celeron N3350, che offre una velocità operativa di base di 1,1 GHz, che può raggiungere i 2,4 GHz in modalità burst. Approfitta subito di questa offerta e acquistalo ad un prezzo competitivo di soli 89,31 euro.

Mini PC: questa è l’occasione da prendere oggi al volo su Amazon

Una delle caratteristiche più impressionanti di questo mini PC è la sua capacità di espansione. Viene fornito con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, ma è possibile utilizzare anche un HDD/SSD SATA da 2,5 pollici fino a 2 TB o una scheda micro SD fino a 128 GB per ulteriori opzioni di archiviazione. Ciò consente di avere spazio sufficiente per memorizzare tutti i file, le applicazioni e i documenti importanti. Inoltre, l’interfaccia USB 3.0 consente di espandere ulteriormente la capacità di archiviazione o collegare un alloggiamento del disco rigido mobile.

Una caratteristica unica di questo mini PC è la sua capacità di supportare fino a tre monitor contemporaneamente. Con le connessioni 2x HDMI e 1x VGA, è possibile collegare i monitor e godere di video HD 4K tramite l’uscita HDMI. Questa funzionalità non solo migliora la produttività, ma riduce anche i tempi di standby, consentendo di sfruttare al massimo il potenziale del PC.

Questo mini PC offre tutte le connessioni importanti di cui gli utenti potrebbero aver bisogno. Dispone di 1x RJ45 per la connessione di rete, 2x USB 3.0 e 2x USB 2.0 per collegare dispositivi esterni, 1x uscita audio per altoparlanti o cuffie e le connessioni HDMI e VGA per i monitor. Inoltre, nella confezione è inclusa una staffa di montaggio che può essere facilmente fissata sul retro del monitor, risparmiando spazio sulla scrivania.

La confezione include il mini PC, un cavo HDMI, un alimentatore e un manuale utente. Il dispositivo è progettato con ventole per ridurre il calore e garantire un funzionamento stabile. Inoltre, il produttore offre un supporto tecnico a vita, un anno di garanzia senza preoccupazioni e un servizio clienti disponibile 24 ore su 24. Quindi, in caso di domande o problemi, ci sarà sempre qualcuno pronto ad assistervi.

In conclusione, il mini PC è un prodotto versatile e potente che offre prestazioni eccellenti per il prezzo a cui viene proposto sul mercato. Inoltre, se approfitti dell’ottimo sconto del 25% su Amazon, lo puoi acquistare al prezzo ridicolo di soli 89,31 euro. Questa è un’occasione che devi prendere al volo. Con un prezzo del genere le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

