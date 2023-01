Il Mini PC che sembra una Xbox Series S è in SCONTO su Amazon (-100€)

Una delle offerte più interessanti del giorno su Amazon riguarda questo Mini PC con ambizioni da gaming e non solo per il suo design che sembra ricordare una Xbox Series S. Anche la scheda tecnica guidata da un processore AMD Ryzen 7 non è male e il prezzo è veramente assurdo: applicando il coupon sconto che trovi in pagina puoi pagarlo soltanto 369 euro con consegna immediata inclusa nel prezzo.

Il Mini PC da gaming: sembra una Xbox Series S, dentro ha tanta potenza

Questo Mini PC del marchio CHUWI è alimentato da un processore AMD Ryzen 7 3700U con frequenza principale a 2.3 GHz e frequenza turbo massima a 4.0GHz. L’architettura Zen+ di AMD permette di utilizzarlo tranquillamente per giochi, editing di immagini, design, software per ufficio, mini server, programmazione e molto altro ancora.

Con Windows 11 preinstallato, è dotato di 8GB di RAM DDR4 e un SSD da 256GB: in entrambi i casi parliamo di opzioni espandibili. Sul fronte della connettività troviamo un modulo WiFi6, connessione Bluetooth, la possibilità di collegare fino a tre schermi in 4K e poi una serie di porte che includono USB 3.0, USB-C, RJ45 e jack audio.

Piccolissimo, facile da installare e dal design che ricorda, un po’ a caso o forse no, la Xbox Series S, il Mini PC ti costa solo 369 euro se applichi subito il coupon sconto che trovi in pagina. Scoprirai un PC all-in-one davvero sorprendente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.