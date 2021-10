Il mini-frigo di Xbox Series X sta arrivando anche da noi

I preordini dei mini frigo Xbox Series X apriranno ufficialmente il 19 ottobre. Costerà 99,99 dollari (ipotizziamo 99,99€ da noi) e, sinceramente, non vediamo l'ora che arrivino.

Xbox Series X: il frigorifero arriverà il 19 ottobre

Nell'aprile 2021, è stato riferito che Microsoft ha promesso di commercializzare il mini frigo Xbox Series X come conseguenza del suo successo nell'inaugurale #BestOfTweets Brand Bracket Competition.

L'OEM di Redmond aveva sconfitto Skittles nel round finale della competizione e il direttore marketing dell'azienda aveva promesso l'introduzione sul mercato del mini-frigo Xbox Series X. A giugno è stato anche riferito che i prodotti sarebbero stati disponibili entro tre mesi. In linea con le proiezioni, i suddetti gadget saranno pronti per il preordine dal 19 ottobre e costeranno 99,99 dollari.

Il frigorifero Xbox Mini è un prodotto compatto con spazio giusto per una dozzina di lattine e poca altra roba grazie ai suoi due ripiani contenuti all'interno del vano porta. Ha un adattatore di alimentazione CC e la sua porta USB nella parte anteriore può essere utilizzata per caricare altri dispositivi.

L'uscita del mini frigo Xbox Series X è la conferma finale che in effetti il ​​tweet del 1 aprile che prometteva il device non è mai stato una dichiarazione fatta “tanto per”. Microsoft è passata all'azione e ha dato maggiori indicazioni sulla data di rilascio del frigorifero che tutti noi amanti della tecnologia vogliamo.

La disponibilità del prodotto è limitata agli Stati Uniti, al Canada, al Regno Unito e all'Europa e non ci sono segnali che questa possa essere estesa ad altre regioni. Le prime spedizioni dei mini-frigo Xbox Series X arriveranno nel dicembre 2021, con alcuni accordi di distribuzione in atto negli Stati Uniti e in Canada (Target), nel Regno Unito (Game) e in Europa (Game Stop EU, Toynk e Micromania).