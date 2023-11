Il Mini Compressore super potente scende a METÀ PREZZO per il Black Friday!

Se sei stanco di preoccuparti degli pneumatici sgonfi in viaggio o durante le tue attività all’aperto, il Mini Compressore Enntas è la risposta a tutti i tuoi problemi. Con un’offerta speciale su Amazon a soli 29,99€ anziché 59,99€, questa mini pompa d’aria è un must-have per ogni automobilista e appassionato di attività all’aperto.

Gonfiaggio veloce e sicuro

Una delle caratteristiche distintive di questo compressore è la sua batteria ricaricabile da 6000mAh, che garantisce fino a 30 minuti di funzionamento continuo. E se la batteria dovesse scaricarsi, puoi sempre collegare il compressore alla presa accendisigari a 12V della tua auto, assicurandoti di non rimanere mai senza potenza durante i tuoi viaggi.

Dotato di un motore potente con una pressione massima di 150 PSI, questo compressore garantisce un gonfiaggio rapido. Bastano soli 6 minuti per gonfiare completamente un pneumatico da 0 a 36 PSI. Inoltre, la funzione di arresto automatico impedisce il sovra-gonfiaggio, arrestando il processo quando la pressione preimpostata è raggiunta.

Il mini compressore Enntas è dotato di un sensore di pressione preciso che fornisce una misurazione accurata a ±0,5 PSI. L’ampio schermo LCD ad alta definizione mostra i valori di pressione in tempo reale e quelli preimpostati, offrendo un controllo immediato sulla pressione degli pneumatici.

Con 4 modalità preimpostate per diverse esigenze (bicicletta, motociclo, auto, pallone) e una modalità personalizzata, questo compressore si adatta a ogni situazione di gonfiaggio. Inoltre, funge anche da torcia a LED (con modalità SOS) per garantire visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Può persino agire come un alimentatore di emergenza per dispositivi digitali come telefoni cellulari.

Non si tratta solo di una compressore aria portatile; è un compagno versatile che rende il gonfiaggio facile, sicuro e conveniente ovunque tu sia. Approfitta dell’offerta limitata su Amazon e assicurati il Mini Compressore Enntas a soli 29,99€!