Il miglior smartphone con cui fare Vlog è in sconto su Amazon

Oggi giorno i vlog sono i video più di tendenza su YouTube. E oramai tutti i Content Creator, piccoli o grandi che siano, si cimentano in questa attività video. Occorre però capire che non tutti vogliono spendere i soldi per una fotocamera professionale e quindi ci si ritrova spesso ad utilizzare il proprio smartphone come mezzo di ripresa principale. Ecco quindi che ci domandiamo: come fare per scegliere il miglior modello con cui fare vlog? Sicuramente bisogna tenere dei fattori bene a mente ma noi abbiamo scelto un dispositivo che semplicemente unico, quasi pensato per questo scopo. Si chiama Motorola Edge 30 pro ed è un flagship di ultima generazione che ha una fotocamera anteriore da ben 60 megapixel. Capite bene che con una risoluzione simile, i video da vlog saranno davvero incredibili, ma ora vi spieghiamo nel dettaglio.

Motorola Edge 30 pro: fotocamere al top

Lo smartphone di fascia alta in questione si chiama Motorola Edge 30 Pro e vanta la piattaforma di qualcomm di nuova generazione costruita con un processo architettonico a 4 nm. Il dispositivo però, è potentissimo e non scalda quasi mai, tranne quando magari in estate, con 40° sotto il sole di Gallipoli a metà agosto, giocate ad un titolo impegnativo. Capite bene che è uno scenario quasi limite che purtroppo avviene in questo periodo ma nel resto dell’anno non ci sono problemi. Diciamo che tutti gli smartphone attuali stanno soffrendo il caldo anomalo di queste settimane ma questo è un altro discorso.

Tornando al device da vlog, dobbiamo ricordarvi che Motorola Edge 30 Pro si trova su Amazon a 649,90 € con spedizione gratuita per tutti coloro che hanno un abbonamento a Prime e in più le consegne sono velocissime.

È perfetto per fare i video sia perché c’è una fotocamera anteriore eccezionale ma anche quelle posteriori non scherzano mica. La principale garantisce immagini pazzesche anche al buio, può realizzare video in 8K e poi il software di Motorola regala tante piccole chicche pensate per i Content Creator o semplicemente, per gli amanti degli autoscatti.

Non dovrete nemmeno preoccuparvi del consumo energetico, perché questo Motorola ha una batteria molto capiente che però si ricarica in pochissimo grazie alla tecnologia turbo Power da 68 W.

Si tiene bene mano, c’è l’NFC con cui fare i pagamenti Contactless e poi tante altre funzionalità di primordine. Voi lo comprate come vostro smartphone principale, ma ci potete fare anche video di qualità YouTube, giocare ai vostri video games preferiti e perché no, anche montare le clip dal device stesso. I software di certo non mancano sul Play Store quindi tutto ciò che dovrete fare e armarmi di buona pazienza e divertirvi con il vostro nuovo Motorola ed è 30 pro. Ricordiamo che su Amazon sta a 649,90 € con consegna in 24 quarantott’ore per i membri Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.