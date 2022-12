Il miglior monitor per Mac? Apple Studio Display ed è anche in sconto su Amazon (-7%)

Oggi volevo parlarvi di quello che è il miglior monitor per computer Apple; il mercato offre tantissime soluzioni di vari brand. Ci sono pannelli dedicati ai professionisti dell’immagine, unità esteticamente impagabili, prodotti curvi e con Aspect ratio diversi per tutte le esigenze. Volendo, si trovano anche quelli che si dispongono in verticale, adatti ai Content Creator che realizzano TikTok, Reels, Stories.

Quello di cui vogliamo parlare oggi però è lo studio display dell’azienda di Cupertino, uno che costa oltre 1799 € di listino ma che si può portare a casa con soli 1681,00€.

Studio Display: la soluzione perfetta per chi ha un computer Apple

Sappiamo che è una cifra impegnativa e non è sicuramente adatta a tutti; se non si hanno particolari esigenze, non ve lo consigliamo, ma se cercate il top del top, allora lui è quello che farà il caso vostro.

In primo luogo dobbiamo dire che dispone di un processore all’interno, lo stesso chip che troviamo in iPhone 11 Pro, che serve per far funzionare in maniera smart lo schermo. La fotocamera integrata dispone della funzionalità di Center Stage, e questo ci fa capire che è un pannello è dedicato ai professionisti che fanno molte video call. Ci sono tante porte USB-C sulla parte posteriore e può alimentarsi con la classica presa da muro e con un cavo USB-C al Mac. È particolarmente indicato per chi possiede un Mac Studio, ma va bene anche per tutti coloro che hanno un laptop o un Mac mini.

Non staremo qui a parlarvi di tutte le caratteristiche tecniche perché potete leggerle tranquillamente sul sito dell’azienda, ma vi basti sapere che è un’unità da 27“ con risoluzione 5K. Il prezzo è sì elevato ma se lo paragonate ai competitori, capirete che non ha rivali.

Per chi cerca un pannello Premium con cui editare i video, post produrre foto, realizzare contenuti per il web e non solo, lui sarà la scelta vincente.

Dopo tanti mesi poi è finalmente arrivato anche su Amazon e questo vuol dire che le spese di spedizione saranno gratuite e compreso nel costo del prodotto, c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate e in più, vi è il reso è gratuito fino al 31 gennaio 2023.

