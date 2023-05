Il miglior iPhone da acquistare oggi su Amazon (in super sconto)

Se state cercando un nuovo smartphone di punta di Apple e non sapete cosa comprare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 14 Plus al prezzo speciale di soli 999,00€. Capite bene che questo gioiello oggi si porta a casa ad un costo esageratamente basso e, cosa non da poco, dispone di tantissimi vantaggi esclusivi al seguito. Questo è il miglior melafonino che si possa acquistare se si cerca un batteryphone di alto pregio, perfetto per la bella stagione perché ha uno schermo generoso da 6,7 pollici dotato di tecnologia OLED al seguito, con un processore Apple Bionic A15 con modem 5G incorporato, ma presenta un’autonomia pazzesca (due giorni di autonomia con una singola carica). Il dispositivo è un eccellente cameraphone che si presta a tutti gli scopi; è perfetto per i content creator ma anche per gli utenti che vogliono farne un uso classico. Come non citare il notch che cela la selfiecam perfetta per le videocall in alta risoluzione, la ricarica MagSafe e quella wireless. A soli 999€ è da acquistare al volo, ma dovete essere veloci perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro, quindi il nostro consiglio è quello di non pensateci troppo.

iPhone 14 Plus: perché scegliere altro?

Acquistandolo da Amazon avrete accesso alla garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo ma anche in tutti i rivenditori associati. Ci sono due anni di garanzia con Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

A soli 999,00€ questo iPhone 14 Plus, con possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis, è veramente un best buy; fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon o prima che termini l’offerta esclusiva. Tutti i prezzi includono l’IVA.

