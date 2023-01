Il miglior iPad da acquistare OGGI su Amazon

Dopo essermi posto una serie di quesiti inerenti lo smartphone di Apple da acquistare ad inizio anno, ho iniziato a farmi qualche domanda sull’uso corretto del tablet e di conseguenza, quale modello di iPad acquistare in questo inizio 2023.

Premetto che non c’è un dispositivo giusto nel senso letterale del termine. I prodotti si comprano in base alle proprie esigenze che però spesso cambiano di mese in mese, di anno in anno e anche in base al periodo storico che ciascuno di noi sta vivendo.

iPad per tutti: quale conviene acquistare?

Da studente, di scuola o di università, salvo eccezioni particolari, non avrei particolari esigenze; ecco che quindi opterei per un iPad del 2021, quello con il processore Apple Bionic A13 e con il Touch ID sul pulsante home, per intenderci. Lo trovate a 369,00€ su Amazon, una cifra decisamente interessante per quello che offre.

Dal lavoratore con i social network invece, dal grafico e da video editor, la mia risposta sarebbe totalmente differente. Di fatto, opterei per un iPad Air (2022) con processore M1, lo stesso chip che troviamo in laptop come il MacBook Air del 2020, il MacBook Pro del 2020, l’iMac del 2021 e il Mac mini del 2020.

Questa soluzione infatti, è la migliore che si possa acquistare oggi su Amazon, perché permette di portare a casa un tablet che riesce a garantire performance degne di un pc. Inoltre, supporta la Apple Pencil di seconda generazione e questo lo rende adatto ai grafici e agli illustratori che possono avere un pannello laminato di ultima generazione. Altresì, dispone della piena compatibilità con la Magic Keyboard, la cover tastiera di Apple che trasforma l’iPad in un computer.

Oggi iPad Air (2022) si trova a 705,00 € su Amazon, con spese di spedizione incluse nel prezzo. Non è economico, lo sappiamo bene, ma se pensate che può sostituirvi il computer, capirete bene che si tratta di un ottimo investimento. Ma non dovete vederlo solo come tablet dal lavoro, perché lui è perfetto anche per lo svago, per l’intrattenimento multimediale, per il relax da divano e anche per tutte quelle operazioni che siamo soliti fare anche con lo smartphone: scrollare i feed dei social, vedere i video su YouTube e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.