Il miglior iPad al prezzo più basso di sempre su Amazon

Se state cercando un tablet premium, potente, versatile, incredibilmente veloce e dotato di tutte le features di alto profilo, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Stiamo parlando del meraviglioso iPad Pro (2022) di casa Apple, un device unico nel suo genere che oggi si porta a casa con soli 959,99€ al posto di 1069,00€ grazie agli sconti pazzi di Amazon. Capite bene che il dispositivo è un gadget completo che può – per certi versi – sostituire un laptop tradizionale nella maggior parte di operazioni.

iPad Pro (2022): Best Buy scontatissimo

Il prezzo è davvero intrigante; c’è un risparmio di più di 100€ sul costo di listino che, per un articolo uscito da pochissimi mesi sul mercato, non è affatto male. Ci sono le spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo e volendo, si può fare il reso entro un mese dall’acquisto. Ricordiamo che la consegna è veloce: in pochissimi giorni sarà a casa vostra senza il minimo problema.

Se il costo del prodotto vi sembra troppo esoso, sappiate che si può dilazionare l’importo pagando in comode rate con il sistema interno al sito o con il portale di Cofidis. Dulcis in fundo, c’è la doppia garanzia: quella di Apple da un lato e quella di Amazon dall’altro, con supporto tecnico attivo per due anni, via chat o via telefono.

Il modello in questione ha il pannello LCD IPS da 11 pollici con ProMotion e tecnologie di alto profilo. Sotto la scocca batte un cuore Apple Silicon M2 che fa girare anche software desktop come DaVinci, Photoshop, Lightroom e non solo.

iPad Pro (2022) ha quattro speaker ed è perfetto per la produttività così come per lo svago; supporta la Apple Pencil di seconda generazione e tanti accessori esclusivi come la Magic Keyboard, la cover tastiera che trasforma il tablet in un PC.

Approfittatene subito.

