Il miglior gadget di Apple da comprare OGGI su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un prodotto veramente eccezionale presente su Amazon. È realizzato dal colosso di Cupertino ed è un gadget pensato per l’intrattenimento multimediale domestico, per il relax in casa. Si chiama Apple TV 4K e presenta caratteristiche premium che vi faranno amare il dispositivo ad ogni singolo utilizzo. La versione che vi consigliamo presenta 128 GB di memoria interna, più che necessari per installare applicazioni, software, per archiviare foto e video, ma non solo. Sono incredibili le sue specifiche e ora le vediamo di seguito.

Partiamo dal design; la confezione comprende un telecomando smart di ultima generazione e una set box nera per lo streaming multimediale. È un gadget plug and play quindi questo significa che basterà collegarlo alla corrente per vederlo in funzione. Dovrete solo configurarlo con il vostro ID Apple e il gioco sarà fatto.

Apple TV 4K: un device incredibile

Fra le caratteristiche troviamo il supporto al Dolby Vision 4K e all’HDR10+ per una qualità video dei contenuti semplicemente meravigliosa, il supporto al Dolby Atmos per un sound cinematografico e tridimensionale, ma non solo. Oltre a veder film, serie TV, video in grande stile, con la Apple TV potrete anche giocare ai titoli più belli scaricabili dall’App Store presenti su Apple Arcade. Tutto girerà sempre fluido grazie anche al processore Apple Bionic A15 di ultima generazione. Dentro troverete anche l’app Apple TV+ per vedere film e show prodotti dal colosso di Cupertino.

Il telecomando Siri Remote ha anche il clickpad sensibile al tocco e, se proprio volete, sappiate che potrete collegarci via bluetooth una periferica come un joypad di Xbox o di PlayStation. E il divertimento non finisce grazie ad Apple Fitness+ e a Apple Music. Insomma, Apple TV è un articolo da avere. A 189,00€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci. Potrebbe andare a ruba da un momento all’altro, o peggio, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

