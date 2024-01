Il miglior Controller di Xbox è in OFFERTA!

Se pensi che un controller ad alte prestazioni non serva a nulla, Xbox Elite Series 2 ti farà ricredere. Ora, il particolare controller costa solo 164,83€ anziché il prezzo consigliato di 179,99€. Scopriamo tutte le caratteristiche insieme!

Xbox Elite Series 2: tutte le caratteristiche

Tra le caratteristiche più innovative spiccano le levette regolabili, un elemento distintivo che consente di adattare l’altezza, la tensione e la curvatura delle levette, offrendo la possibilità di trovare la configurazione ottimale in linea con il proprio stile di gioco.

La versatilità di personalizzazione si estende anche ai componenti intercambiabili, che consentono di sostituire elementi come le croci direzionali e le levette posteriori. Questa flessibilità consente la creazione di un controller unico, appositamente progettato per soddisfare le esigenze specifiche del giocatore.

L’app Accessori Xbox aggiunge un ulteriore livello di adattabilità, consentendo la mappatura personalizzata dei pulsanti del controller. Ogni pulsante, compresi quelli posteriori, può essere assegnato a una specifica azione, offrendo un controllo totale e personalizzato. Questa funzionalità risulta particolarmente utile per i giocatori che desiderano creare scorciatoie o combinazioni di tasti personalizzate per ottimizzare la propria esperienza di gioco.

La lunga durata della batteria rappresenta un altro punto di forza, grazie alla presenza di una batteria ricaricabile che offre fino a 40 ore di autonomia. Ciò consente di immergersi nei giochi senza la preoccupazione di dover ricaricare frequentemente il controller.

L’Xbox Elite Series 2 garantisce una compatibilità estesa, supportando non solo Xbox One e Xbox Series X|S, ma anche Windows 10. La connettività può avvenire in modalità wireless, Bluetooth o tramite il cavo USB-C incluso, garantendo un’ampia flessibilità nelle modalità di utilizzo del controller.

Inizia a giocare come mai prima d’ora con Xbox Elite Series 2. Pagalo solo 164,83€ grazie al fantastico sconto Amazon.

