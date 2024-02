Il Microsoft Surface Pro 9 SCONTATO di 171€ è FOLLIA

Microsoft Surface Pro 9 non è il classico laptop tradizionale. Si tratta di un trasformabile in grado di garantire la potenza di un vero e proprio PC e la comodità di un tablet/portatile. Il prezzo di listino di questo particolare è di 1.329,00€ ma, grazie a questo sconto, lo potrai pagare 1.157,24€.

Microsoft Surface Pro 9: tutte le caratteristiche

Surface Pro 9 è il dispositivo 2-in-1 che unisce la potenza di un laptop alla flessibilità di un tablet, grazie al processore Intel Core di 12a generazione e alla scheda grafica Intel Iris Xe, garantendo prestazioni eccezionali per la produttività, il gioco e lo streaming.

Con un’autonomia fino a 15,5 ore, puoi lavorare, giocare e creare senza preoccuparti di dover ricaricare il dispositivo. Il sostegno integrato regolabile ti consente oiu di trovare l’angolazione perfetta per qualsiasi attività, che tu stia scrivendo su un documento, guardando un film o giocando a un gioco.

Il touchscreen PixelSense da 13 pollici è ottimizzato per la penna digitale Surface Slim Pen 2 (venduta separatamente), offrendo un’esperienza di scrittura e disegno naturale e precisa. Lo scomparto integrato nella Tastiera Signature per Surface Pro (anche questa venduta separatamente) ti consente di riporre e ricaricare la penna in modo sicuro.

Non mancano le porte Thunderbolt 4 che consentono di collegare Surface Pro 9 a una vasta gamma di dispositivi, come monitor, dock e periferiche, rendendolo anche un dispositivo di gioco locale. Questo trasformabile è la scelta ideale per chi cerca un dispositivo potente, versatile e portatile, adattabile a diverse esigenze di utilizzo.

Questo si tratta di un vero affare dato che risparmierai ben 171,76€ sul Microsoft Surface Pro 9. Prendilo ora a soli 1.157,24€.