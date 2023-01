Il microscopio SMART è una genialata: 15€ su Amazon, sconto 70% limitato

Il microscopio smart è un prodotto particolarissimo. A differenza degli altri modelli, puoi agevolmente utilizzarlo in abbinata a smartphone e tablet, sfruttandone il potenziale anche in assenza di un PC (che puoi comunque sfruttare). Un prodotto semplicissimo da utilizzare, perfetto per scoprire cose nuove, ma anche per lavorare. Ad esempio, puoi sfruttarlo per prodotti di elettronica o anche per controllare la pelle.

Super semplice da utilizzare, arriva in kit con tutto quello che serve. C’è il cavo di alimentazione, il supporto per appoggiarlo e anche una serie di vetrini per iniziare subito a sperimentare. Puoi ingrandire da 50X fino a 1000X senza alcun problema.

Complice lo sconto del 70%, puoi portarlo a casa a mini prezzo da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per prenderlo a 15€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità in promozione è limitatissima.

Un prodotto particolarissimo, ma anche super semplice da utilizzare e perfetto per divertirsi e lavorare. Complice la possibilità di abbinarlo liberamente a smartphone, tablet o PC, potrai sfruttarne il potenziale praticamente ovunque.

La forma ergonomica “a penna”, ti consentirà di inquadrare l’area con estrema facilità. Le immagini le vedi in tempo reale sullo schermo del dispositivo che hai deciso di utilizzare. Naturalmente, puoi fare foto e video, così da salvare quello che crei.

