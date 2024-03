Il Microonde di Candy costa solo 79€ grazie a questo SCONTO

Se nella tua cucina non hai ancora un microonde, grazie a questo sconto potrai ovviare alla mancanza. Il microonde Candy CMG2071DS, caratterizzato da una capienza da ben 20 litri, è ora protagonista di un ribasso importante. Il suo costo arriva infatti ad appena 79,00€ al posto degli originari 98,00€.

Tutte le caratteristiche di questo microonde

Una delle sue caratteristiche distintive è la capacità di combinare la cottura a microonde con la funzione grill, consentendoti di scaldare, cuocere e gratinare i tuoi piatti con risultati perfetti. Da pizze doratissime a verdure croccanti, da secondi piatti succulenti a dessert deliziosi, questo microonde si trasforma in un vero e proprio forno, permettendoti di esplorare una vasta gamma di ricette con facilità.

Non manca, poi, la funzione di scongelamento intelligente, una caratteristica di spicco di questo apparecchio. Con la possibilità di impostare il peso o il tempo desiderato, potrai scongelare carne, pesce, verdure e altri alimenti in modo uniforme e preciso, senza dover affrontare lunghe attese o cibi scongelati in modo non uniforme.

Lato utente, il pannello di controllo Easy Touch ti consente di selezionare facilmente il peso del cibo, lasciando al microonde il compito di impostare automaticamente il tempo di cottura e la potenza necessaria. Inoltre, la funzione Start Express ti permette di avviare la cottura alla massima potenza con un solo tocco, ideale per riscaldare rapidamente una tazza di caffè o un piatto pronto.

Per garantire una maggiore efficienza, il microonde è dotato di una ventola di raffreddamento che si attiva automaticamente dopo due minuti di utilizzo, assicurando una migliore dissipazione del calore e una maggiore affidabilità nel tempo.

Non perdere l’opportunità di far tuo il microonde Candy a soli 79,00€ grazie a questo sconto!