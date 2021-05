Stando a quanto si apprende in queste ore, si prevede che il mercato globale degli smartphone quest'anno registrerà i livelli di crescita più alti mai visti dal 2015. Si ipotizza anche che le spedizioni raggiungeranno 1,38 miliardi di unità nel 2021, segnando un aumento del 7,7% rispetto allo scorso anno.

Secondo un rapporto fornito dal portale di IDC, il trend positivo dovrebbe continuare anche nel prossimo anno, con una crescita prevista anno su anno del 3,8%. Si dice che le spedizioni previste per questo periodo ammonteranno a 1,43 miliardi di unità.

Il rapporto aggiunge che questi risultati arriveranno mentre il mondo si sposta verso la connettività 5G e verso i telefoni abilitati alle reti di nuova generazione, anche se il osserva che il mercato manterrà una forte domanda di smartphone LTE di fascia bassa e media a seguito della pandemia dello scorso anno che ha portato a un calo delle vendite.

Secondo Anthony Scarsella, responsabile della ricerca di IDC:

Il 2021 rappresenterà la più grande crescita anno su anno che il mercato abbia visto dal 2015, poiché il passaggio al 5G su tutti i livelli di prezzo continua ad accelerare. Il passaggio al 5G fornirà anche ASP di smartphone di punta nel 2021 (376 $, in aumento del 9,7% anno su anno) rispetto al resto del periodo di previsione, poiché i costosi dispositivi 5G continuano a sostituire i dispositivi LTE, che stanno anche iniziando a diminuire di prezzo 27% nel 2021.

Allo stesso modo, Ryan Reith, vicepresidente del programma di IDC, ha aggiunto:

Gli smartphone stanno vedendo la concorrenza per la spesa dei consumatori da mercati adiacenti come PC, tablet, TV e dispositivi domestici intelligenti, ma ciò non ha rallentato il percorso di ripresa del mercato. Il mercato degli smartphone è tornato a crescere durante il trimestre delle vacanze dell'anno scorso e da allora abbiamo visto aumentare solo la produzione dei migliori fornitori. Continua a esserci una forte spinta dal lato dell'offerta verso il 5G e di conseguenza i prezzi continuano a scendere.