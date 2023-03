Il mercatino TECH che non immagini: 5 utilissimi gadget a meno di 7€ (Amazon)

Shopping come al mercatino con questi prodotti tech, che su Amazon costano meno di 7€ in questo momento. Dai un’occhiata alla nostra selezione di 5 gadget e fai ottimi affari. Spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un paio di auricolari Bluetooth super eleganti, di colore nero e finitura lucida. Design semi in ear per una comoda vestibilità anche per molte ore. Perfetti per ascoltare la tua musica preferita e parlare al telefono. Prendili in promozione a 6,99€ appena.

Un cappello smart caldo ed elegante, che integra un paio di cuffie Bluetooth: potrai ascoltare la tua musica preferita oppure parlare al telefono senza dover usare altri dispositivi! In kit arriva anche uno scaldacollo e una mascherina in tessuto. Bellissimo e particolare, l’intero set lo prendi a 6,99€ appena.

Il mini PC per auto, dotato di connettività Bluetooth, sfrutta la porta OBD II della tua vettura per permetterti di eseguire in qualsiasi momento una diagnostica completa del suo stato di “salute“. Puoi addirittura individuare l’origine di eventuali codici di errore e gestirli di conseguenza. Un prezioso alleato per arrivare preparati dal meccanico e – perché no – per riparare piccoli guasti in autonomia. Basta collegarlo in Bluetooth allo smartphone per leggere tutti i dati. Prendilo adesso a 6,99€ appena.

Un ottimo termometro igrometro di precisione, dotato di pratico display che ti permetterà di conoscere in qualsiasi momento il livello di temperatura e umidità ambientali La simpatica faccina ti segnala invece il livello di comfort della stanza. Funzionante senza fili, puoi spostarlo ovunque: i dati saranno aggiornati con precisione in tempo reale. Prendilo a 5,94€ appena.

Per finire, una chiavetta USB C di Kingston con ben 64GB di spazio di archiviazione e tanta velocità grazie al supporto allo standard USB 3.2. Essendo l’uscita di tipo USB C, potrai collegarlo facilmente non solo al PC, ma anche a smartphone e tablet. Comodissima, insomma! Qualità assicurata, conoscendo il brand, e mini prezzo adesso: prendila in promozione a 6,30€.

Visto quante occasioni speciali ci sono al mercatino tech di Amazon? La nostra selezione di utilissimi gadget a meno di 7€ è decisamente interessante, ma dovrai ordinare in fretta i tuoi prodotti preferiti: la disponibilità in promozione è limitata. Spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.