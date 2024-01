Il meglio della TV fino a 4K: Chromecast in sconto del 14%

Da tempo state cercando un dispositivo che ti permetta di riunire tutti i servizi streaming che paghi, in una sola Hub? Chromecast è la proposta ideale per te e, solo per pochissimo tempo, è in super sconto del 14% su Amazon. Non meno importante, hai l’occasione di portare a casa la fantastica versione azzurro ghiaccio, davvero imperdibile!

Il meglio dello streaming in 4K: Chromecast con Google TV

Accedi a un vasto universo di oltre 400.000 film ed episodi di serie TV, accompagnati da milioni di brani musicali, tutto a portata di mano e di semplicissimi comandi vocali. Il Chromecast vi garantisce immagini cristalline, fino al 4K, e colori vibranti grazie alla funzionalità HDR. Inoltre, grazie all’Assistente Google sul telecomando puoi chiedere di cercare contenuti specifici, suggerimenti in base al tuo stato d’animo, genere preferito, attore, e altro ancora!

La schermata Home, inoltre, diventa la tua Hub, il tuo centro di comando, riunendo tutti i film e programmi TV disponibili in un’unica interfaccia per semplificare di molto la tua ricerca di contenuti, quotidianamente. Addio alle confusioni tra diverse app, ora puoi decidere cosa guardare senza dover navigare tra le varie piattaforme. In più, riceverai consigli personalizzati direttamente sulla tua TV, basati sui tuoi abbonamenti, abitudini di visione e contenuti già acquistati in precedenza, in modo tale da cercare film e serie su misura per te.

Non meno importante, potrai monitorare il feed della Nest Cam direttamente sullo schermo TV e controllare altri dispositivi connessi, come lampadine o termostati, senza dover interrompere la tua visione. Un controllo totale, un intrattenimento senza confini, il tutto a un prezzo di soli 59,90€!

