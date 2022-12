Il meglio del 2022: 5 fra i gadget da 5€ a 15€ più amati dai nostri lettori

Anche nel 2022 ci siamo impegnati a raccontarti i gadget più utili e particolari che puoi trovare su Amazon. Soprattutto, abbiamo sempre cercato di strizzare l’occhio al prezzo, così da offrirti la possibilità di fare shopping a zero sensi di colpa. Per chiudere l’anno in bellezza, abbiamo scelto 5 fra i prodotti più apprezzati dai nostri lettori con un prezzo che oscilla dai 5€ ai 15€ e spedizioni sempre gratis (per la maggior parte garantite dai servizi Prime). Dai un’occhiata, hai anche tu qualcuno di loro? C’è sempre tempo per rimediare!

Il primo prodotto è l’ormai celebre mini PC per auto. Un prodotto compatto e compatibile con la maggior parte delle vettura attualmente in circolazione. Basta inserirlo nella porta OBD II del veicolo poi – tramite Bluetooth – lo abbini al tuo smartphone. A quel punto, tramite una delle tantissime applicazioni dedicate (ce ne sono molte anche di gratuite) puoi controllare i parametri della tua macchina, incluso il significato di eventuali errori, che potresti anche eliminare. Uno strumento di diagnostica, che puoi portare a casa a 4,98€ appena con spedizioni assolutamente gratuite (da venditore terzo).

Il secondo prodotto è una genialata per la cucina. Hai mai sentito parlare della saponetta d’acciaio? Grazie a lei, e senza l’utilizzo di altri tipi di sapone, basterà sfregare le mani sotto l’acqua per pochi secondi e potrai eliminare il cattivo odore di cibi come aglio, pesce, cipolla e non solo. Un prodotto particolarissimo, il cui funzionamento è ormai conclamato anche dalle recensioni di un sacco di utenti soddisfatti. Dalla sua, la possibilità di utilizzarlo all’infinito e un prezzo decisamente interessante. La coppia da due pezzi la predi a 5,99€ appena.

Il terzo prodotto è questo interessante termometro igrometro di precisione, parte dell’ecosistema Xiaomi. Un dispositivo super affidabile e – grazie al funzionamento tramite batteria – posizionabile praticamente ovunque desideri. Ampio display ad alta visibilità ed aggiornamento in tempo reale dei livelli di temperatura e umidità. Basta cercare su Google “Xiaomi Miiiw NK5253” per scoprire che è un prodotto di nicchia. Attualmente in promozione al 50%, puoi prenderlo a 13,99€ appena.

Il quarto gadget è spettacolare perché ti permette di dare nuova vita alle tue vecchie videocassette, passando il loro contenuto in formato digitale. In questo modo, potrai riguardare i ricordi ai quali sei affezionato e conservarli per sempre, anche in cloud se lo desideri. Un gadget che utilizzi semplicemente in abbina al PC e a un vecchio videoregistratore o videocamera. Contenutissimo il prezzo: si può portare a casa 8,99€ appena.

Per finire un prodotto che ha destato un sacco di curiosità. Si tratta della penna senza inchiostro, il cui tratto è eterno o quasi. Infatti, scrive grazie allo sfregamento della speciale punta sul foglio. Il tratto, fra l’altro, è cancellabile e si può fare attraverso la gomma di cui ogni penna è dotata. La confezione da 6 unità (ognuna con pennino di ricambio e gomma) attualmente si può prendere a 8,99€.

Quali di questi particolari gadget hai già provato? Sono fra quelli più apprezzati dai nostri lettori nel 2022 e – con un prezzo che non supera i 15€ – questi utili prodotti ti permettono di scoprire cose nuove senza necessariamente dover spendere un patrimonio. Scegli quelli che ti piacciono di più e ricorda: le spedizioni sono assolutamente gratuite, quasi tutte garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.