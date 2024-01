Il Mega-Forno da 12L di De'Longhi CROLLA a soli 129€

Il tuo vecchio forno non rende più come prima? Questo è il tuo giorno fortunato, perché l’ottimo Sfornatutto Mini di De’Longhi è ora in sconto su Amazon. Grazie all’offerta a tempo, lo pagherai solo 129,90€ al posto degli originali 149,99€. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche.

Tutte le caratteristiche del forno De’Longhi

Con un design compatto e moderno, il forno si integra perfettamente in qualsiasi cucina, anche nelle dimensioni più ridotte. Le tre manopole multifunzionali facilitano il controllo delle varie funzioni in modo semplice ed intuitivo.

Le 5 diverse funzioni di cottura rispondono alle esigenze di preparazione di ogni tipo di piatto. La cottura ventilata, con la distribuzione uniforme del calore grazie alla ventola, garantisce risultati perfetti anche per le pietanze più grandi. La cottura tradizionale è ideale per ricette che richiedono temperature più elevate e una cottura uniforme. Il grill è perfetto per dorare le superfici, mentre la funzione scongelamento permette di scongelare le pietanze in modo rapido e uniforme. La funzione di mantenimento in caldo, infine, permette di conservare le pietanze calde e fragranti per un lungo periodo di tempo.

La doppia porta in vetro si rivela una caratteristica chiave, riducendo la dispersione del calore e rendendo il forno più efficiente. Questa soluzione non solo contribuisce al risparmio energetico, ma mantiene la temperatura esterna del forno ottimale per una cottura perfetta.

Il timer di 120 minuti permette di impostare il tempo di cottura desiderato e spegnere automaticamente il forno al termine, evitando bruciature indesiderate. Inoltre, la presenza di una griglia amovibile consente una grigliatura uniforme delle pietanze, aggiungendo versatilità alle opzioni di cottura dello Sfornatutto Mini De’Longhi.

Questo forno di De’Longhi ha davvero tutte le carte in regola per diventare il protagonista della tua cucina. Fallo tuo a soli 129,90€ grazie allo sconto Amazon!

