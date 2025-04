Il marketplace di Kaufland sbarca in Italia: un'alternativa ai "grandi" dell'e-commerce

Kaufland, colosso tedesco della distribuzione al dettaglio, annuncia l’arrivo in Italia del suo marketplace online. Il debutto, previsto per la fine dell’estate 2025, offrirà agli utenti italiani l’accesso a milioni di prodotti suddivisi in oltre 6.400 categorie, spaziando dall’arredamento all’elettronica, dalla moda al giardinaggio.

Un marketplace completo di tutto (e internazionale)

Il nuovo marketplace porta la firma di Kaufland, azienda attiva nella vendita al dettaglio di generi alimentari che vanta una rete di 1.150 filiali in otto Paesi. Gerald Schönbucher, membro del Consiglio di amministrazione di Kaufland e-commerce, ha affermato:

Il lancio del nostro marketplace in Italia rappresenta un’importante tappa nel percorso di espansione che abbiamo intrapreso e ci consente di sfruttare il potenziale per diventare la piattaforma online più grande in Europa. Interamente concepita in Europa, per l’Europa. Il nostro marketplace generalista si propone come alternativa ai grandi colossi dell’e-commerce e offrirà presto anche ai clienti italiani un’esperienza di acquisto straordinaria, accompagnata da una vasta selezione di prodotti internazionali a prezzi vantaggiosi. Dopo aver consolidato la nostra presenza in mercati come Germania, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia e Austria, siamo entusiasti di poter annunciare l’arrivo del nostro marketplace anche in Italia.

Attraverso la nuova piattaforma, che opera secondo il modello dei marketplace, i rivenditori online potranno proporre i loro articoli a proprio nome sui mercati internazionali di Kaufland. I clienti potranno quindi visualizzare per ogni articolo, oltre al prezzo e alle informazioni, anche informazioni e dettagli sul rivenditore, che si occuperà di spedire direttamente la merce.

Numerose le categorie presenti all’interno della nuova piattaforma marketplace. Tra queste: Casa e arredamento, Elettronica e computer, Giardinaggio e fai da te, Articoli per la cucina e la casa, Neonati e bambini, Sport e attività all’aperto nonché Moda e accessori.

Garantita anche l’assistenza clienti Kaufland, disponibile in italiano tramite hotline o numero di contatto. Tra i metodi di pagamento supportati figurano PayPal, carte di credito e anche l’opzione “compra ora, paga dopo”.

Kaufland Global Marketplace: così vendi online in più Paesi

È già possibile registrarsi in qualità di rivenditore al marketplace di Kaufland: con un’unica registrazione, sarà possibile vendere i propri prodotti non solo in Italia, ma anche su tutti gli altri marketplace (anche internazionali) dell’azienda tedesca e gestire in modo intuitivo le offerte, gli ordini e i dati dei prodotti da un unico portale.

Un approccio di questo genere è possibile grazie alla soluzione all-in-one sviluppata internamente, ovvero Kaufland Global Marketplace. Così facendo, i rivenditori hanno la possibilità di raggiungere 81 milioni di potenziali clienti online nei Paesi in cui sono attivi i marketplace. Cifra destinata a toccare quota 140 milioni circa entro la fine dell’estate.

Inoltre, grazie a servizi gratuiti di internazionalizzazione, tra cui la traduzione automatica dei dati del prodotto, la gestione dei pagamenti nelle rispettive valute locali e l’assistenza clienti di primo livello nella lingua del Paese, i marketplace di Kaufland offrono ai rivenditori un’infrastruttura ideale per crescere rapidamente.

Con oltre 32 milioni di visitatori mensili e un’offerta che include oltre 45 milioni di prodotti in più di 6.400 categorie, Kaufland si colloca tra i principali marketplace in Germania. La sua presenza è consolidata, però, anche in Slovacchia, Polonia, Austria e Repubblica Ceca, Paesi dove si registra la crescita più rapida. Oltre al lancio in Italia, infine, l’azienda tedesca prevede l’apertura di una piattaforma anche in Francia, il terzo mercato e-commerce europeo, entro l’estate.