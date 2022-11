Il MacBook Pro con M2 è in SUPER OFFERTA su Amazon (-230€)

Il MacBook Pro è un riferimento assoluto della gamma Mac di casa Apple grazie alle dimensioni compatte, con un display Retina da 13,3 pollici di diagonale, e alla presenza del nuovo chip M2 che garantisce un notevole passo in avanti in termini di performance e autonomia.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, il nuovo MacBook Pro con M2 diventa imperdibile. Il laptop è acquistabile al prezzo scontato di 1.399 euro invece che 1.629 euro con un risparmio di ben 230 euro.

Il modello in offerta è disponibile sia in versione Argento che in Grigio Siderale ed è acquistabile, per gli account Amazon abilitati a questo tipo di pagamento, anche in 5 rate mensili senza interessi al prezzo di 279,80 euro al mese.

Il MacBook Pro con chip M2 è in offerta su Amazon

Presentato pochi mesi fa, il MacBook Pro M2 può contare su di un display Retina da 13,3 pollici supportato dal rivoluzionario chip M2, garanzia di prestazioni e efficienza al top del mercato. Il laptop include 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD.

Rispetto alla versione con M1, il nuovo MacBook Pro con chip M2 può contare su prestazioni superiori fino a 1,4 volte. Da segnalare anche la presenza di un sistema di raffreddamento attivo (rappresentato da una silenziosa ma efficacissima ventola) che tiene sotto controllo le temperature anche nelle attività più impegnative.

Con la nuova offerta Amazon, quindi, è possibile acquistare il MacBook Pro M2 con un’ottima offerta. Il laptop di Apple è proposto al prezzo scontato di 1.399 euro invece che 1.629 euro con un taglio di prezzo di 230 euro e con la possibilità di optare per il pagamento in 5 rate mensili senza interessi da 279,80 euro al mese. Amazon propone in offerta sia la versione Argento che quella Grigia.

