Il MacBook Air M2 è in offerta su eBay al prezzo più basso del web

Il MacBook Air con M2, nella bellissima colorazione Mezzanotte

MacBook Air con M2 in offerta su eBay: leggero e velocissimo

Il MacBook Air M2 è il portatile perfetto per chi vuole il massimo delle prestazioni senza rinunciare alla portabilità e allo stile. Questo modello ha un display Liquid Retina da 13,6 pollici, che supporta un miliardo di colori e ha una risoluzione fino a due volte più alta rispetto ai PC portatili della stessa fascia. Il display ha anche un piccolo notch che ospita una videocamera FaceTime HD a 1080p, per fare videochiamate di qualità superiore.

Il cuore del MacBook Air M2 è il chip Apple M2, una rivoluzionaria architettura che integra CPU, GPU, Neural Engine e altri componenti in un unico circuito. Il chip M2 offre una velocità fino a 1,4 volte superiore al precedente modello con M1, e fino a 12 volte superiore al più veloce MacBook Air con Intel.

Il MacBook Air si contraddistingue per il suo design sottile e leggero. Il portatile ha una tastiera Magic Keyboard retroilluminata, con Touch ID per sbloccare il Mac con un tocco, e un trackpad Force Touch per controllare il cursore con precisione e abilitare diverse funzioni a seconda della pressione. Notevole il sistema audio a quattro altoparlanti, con ampio suono stereo e audio spaziale supportato durante la riproduzione di musica o video in Dolby Atmos con gli altoparlanti integrati.

Con batteria che dura fino a 18 ore, e che si ricarica con il cavo MagSafe 3 che si attacca magneticamente al portatile e si stacca facilmente in caso di strappo, il portatile ha anche due porte Thunderbolt / USB 4, che supportano la ricarica e il DisplayPort.

Il MacBook Air M2 è il portatile che ti cambierà la vita e che ti farà scoprire un nuovo mondo di possibilità.

