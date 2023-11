Il Mac Mini con M2 OGGI su Amazon ti costa quanto l'M1 (599€)

Siamo di fronte ad uno sconto ricorrente e molto apprezzato dagli utenti: Amazon ha rimesso a disposizione il Mac Mini con processore M2 allo stesso prezzo della generazione precedente. Grazie allo sconto di oggi te lo porti a casa infatti a 599 euro invece di 729. Una grande occasione per aggiornare la tua postazione di lavoro con una soluzione minimal, elegante e potentissima.

Mac Mini con M2: un concentrato di potenza in poco spazio

Allora, cosa rende il Mac Mini con M2 così speciale? Questo nuovo chip è una vera e propria meraviglia tecnologica. Dotato di una CPU 8-core e una GPU 10-core, il Mac Mini con M2 ti consente di svolgere le tue attività quotidiane in modo più veloce ed efficiente

La connettività del Mac Mini con M2 è davvero impressionante. Dispone di due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet e un jack per cuffie.

La sicurezza è sempre una priorità, e il Mac Mini con M2 non delude nemmeno in questo campo. Il chip M2 e macOS Ventura sono progettati per garantire la massima protezione dei tuoi dati e della tua privacy. Oltre alle protezioni integrate contro malware e virus, il Mac Mini con M2 è dotato di Secure Enclave di nuova generazione, che ti assicura che il tuo sistema e i tuoi dati siano sempre al sicuro.

Il Mac Mini con M2 è una vera e propria macchina da lavoro. Con le sue potenti prestazioni, la connettività avanzata, la compatibilità con le app più popolari e la sicurezza all’avanguardia, non c’è nulla che questo piccolo ma potente dispositivo non possa fare. E il fatto che sia disponibile su Amazon con uno sconto speciale di 130 euro lo rende un affare imperdibile.

