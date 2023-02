Il Mac Mini 2020 con chip M1 scende nuovamente di prezzo di Amazon: tuo a 599€

Amazon offre oggi il Mac Mini del 2020 con chip M1 a un prezzo decisamente interessante. Se stai cercando un computer potente e versatile, si tratta certamente di una promozione imperdibile: il prezzo è stato ridotto del 10%, passando da 669€ a 599,99€. Risparmierai 70€ sull’acquisto del computer.

Il Mac Mini del 2020 è stato progettato da Apple con il potente chip M1, che garantisce un nuovo livello di performance. La CPU 8‐core permette di sfrecciare come mai prima d’ora nei flussi di lavoro, con prestazioni fino a 3 volte più veloci rispetto alle precedenti versioni. La GPU 8‐core garantisce una grafica fino a 6 volte più scattante nelle app e nei giochi più complessi, mentre il Neural Engine 16‐core permette un apprendimento automatico evoluto.

Il computer ha inoltre 8GB di memoria unificata, che garantisce un’esperienza fluida e reattiva in ogni situazione. L’archiviazione SSD ultraveloce consente di aprire app e file in un attimo, rendendo l’utilizzo del computer ancora più piacevole. Infine, il sistema di raffreddamento evoluto garantisce prestazioni rivoluzionarie, senza alcun rischio di surriscaldamento. Questa promozione su Amazon riguarda la versione del Mac Mini del 2020 con 256GB di SSD, una delle più richieste dagli utenti. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un prodotto di altissima qualità a un prezzo decisamente vantaggioso. Il Mac Mini è uno dei prodotti più versatili di Apple, che consente di utilizzare il computer in modalità desktop o come server, a seconda delle necessità.

Come sempre, ti ricordiamo che con Prime la spedizione è gratuita e che potrai scegliere di dividere l’importo in più rate, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile. La disponibilità è immediata: se ordini subito, pagherai il Mac Mini 2020 solamente 599€ e lo riceverai a casa entro domani. Non lasciarti scappare questa opportunità!

