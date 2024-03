Il Lettore SumUp ti permetterà di accettare i Pagamenti con Carta a soli 29€!

Stai cercando un pratico lettore per carte in modo da accettare i pagamenti nella tua attività e non sai a quale affidarti? SumUp è uno dei più utilizzati nel territorio italiano, e il modello Air è ora super-scontato su Amazon. Mentre in origine costava 49,99€, grazie allo sconto del 40%, lo potrai prendere per soli 29,90€!

Tutte le caratteristiche di SumUp Air

SumUp Air è in grado di rivoluzionare totalmente il modo di gestire i pagamenti nel tuo business, offrendoti una soluzione completa e conveniente. Potrai liberarti dai contanti e dai cavi grazie a questo lettore di carte mobile che ti garantisce potenza, autonomia e flessibilità.

Grazie alla sua batteria di lunga durata, consente fino a 500 transazioni con una sola carica, offrendoti una libertà di utilizzo senza precedenti. Inoltre, puoi accettare tutte le principali carte di pagamento, tra cui Visa, Mastercard, American Express e Google Pay, assicurando una maggiore flessibilità per te e i tuoi clienti.

E con la connettività Bluetooth, ti consente di collegare rapidamente il lettore al tuo smartphone o tablet e gestire i pagamenti tramite l’app SumUp gratuita. Sia che tu sia in un luogo con connessione Wi-Fi o in movimento con i dati mobili, il dispositivo ti permette di accettare pagamenti senza problemi, anche in assenza di una linea telefonica.

Inoltre, con SumUp Air non ci sono costi fissi o obblighi contrattuali: paghi solo una piccola commissione su ogni transazione, mantenendo i tuoi costi sotto controllo.

Inizia a ricevere pagamenti con carta grazie a questo pratico SumUp Air. Prendilo subito per soli 29,90€!