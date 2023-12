Il LEGO Unicorno 3-in-1 è in offerta a soli 9,90 euro su Amazon

L’Epifania si avvicina e un piccolo regalo è sempre gradito. Puoi soddisfare i più piccoli con questo set LEGO Creator Unicorno 3-in-1 che è disponibile su Amazon a soli 9,90 euro. Non a caso sta andando rapidamente a ruba.

Set LEGO Unicorno 3-in-1 in offerta: il regalo perfetto l’Epifania

Il cuore del set è l’unicorno, con il suo corno dorato, criniera colorata e zampe snodabili. Questo affascinante personaggio può essere posizionato sulle quattro zampe o sollevato sulle due zampe posteriori, regalando infinite possibilità di gioco. Ma qui non finisce: con un po’ di creatività, l’unicorno può trasformarsi in un incantevole cavalluccio marino o in un magnifico pavone.

Il cavalluccio marino presenta una coda e pinne mobili, mentre il pavone sfoggia una coda spettacolare e occhi mobili. Ogni costruzione offre un’esperienza unica e stimolante, permettendo ai bambini di esplorare la loro creatività e di dare vita a mondi fantastici.

Il set include anche un supporto arcobaleno realizzato con mattoncini LEGO, perfetto per esporre l’unicorno in tutta la sua gloria nella camera da letto dei piccoli. Con un’ altezza di oltre 13 cm, questo unicorno magico è il compagno ideale per il gioco in casa o per portarlo con sé ovunque si vada.

Regala ai tuoi bambini un’esperienza di gioco indimenticabile con il set LEGO Creator Unicorno 3-in-1, ora a un prezzo irresistibile su Amazon. Acquista subito e regala ai più piccoli il divertimento e la magia dei LEGO.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.