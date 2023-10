Il LEGO Millennium Falcon è in SCONTO a soli 136€ su Amazon per il Prime Day!

Il LEGO 75257 Star Wars Millennium Falcon è molto più di un semplice set LEGO; è un’opera d’arte in mattoncini che cattura la magia e l’avventura dell’universo di Star Wars in modo eccezionale. Se sei un fan accanito di Star Wars, o semplicemente un appassionato di costruzioni LEGO, questo set è un vero tesoro da possedere.

Questo Millennium Falcon è un modello incredibilmente dettagliato e accurato, ispirato all’iconica astronave vista nei film. Le sue caratteristiche includono una cabina di pilotaggio spaziosa con spazio per due minifigure, un ponte con un blaster a cannone rotante, un motore posteriore che si apre per rivelare ulteriori dettagli, un vano di carico completo di un droide BB-8, un gancio di attracco e un rimorchio.

Ma la vera bellezza di questo set risiede nei suoi dettagli interni. All’interno del Millennium Falcon troverai una zona di carico con due container, un computer di navigazione con una sedia girevole per il tuo minifigure, e persino un compartimento segreto per il contrabbando, proprio come nella saga di Star Wars. Il set comprende anche un divano e un tavolo dell’olo-gioco Dejarik, una cambusa, una cuccetta, un hyperdrive e gli strumenti di riparazione, tutto accuratamente riprodotto in miniatura.

Per arricchire ulteriormente l’esperienza di gioco e di costruzione, il set include ben sette minifigure: Finn, Chewbacca, Lando Calrissian, Boolio, C-3PO, R2-D2 e D-O. Ognuno di loro è completo di accessori originali, tra cui le pistole giocattolo blaster.

Questo set LEGO è destinato a un pubblico dai 9 anni in su ed è un vero sogno per i fan di Star Wars di tutte le età. È anche un’idea regalo perfetta per gli amanti dell’universo di Guerre Stellari. Preparati a trascorrere ore di divertimento mentre costruisci il Millennium Falcon e rivivi le tue scene preferite della saga. Che la Forza sia con te!

Per acquistare il set LEGO 75257 Star Wars Millennium Falcon a un prezzo di 136,00€ non ti basterà far altro che cliccare sul pulsante qui sopra. L’offerta è riservata agli utenti Amazon Prime.