Il lavavetri smart è la GENIALATA economica da avere: 116€ su Amazon

Un alleato che si occupi delle pulizie dei vetri al nostro posto è il sogno di tutti. Solitamente difficile da realizzare: i prezzi di prodotti che lo fanno sono solitamente parecchio alti. Per questo, quando ho visto il lavavetri smart a una terzo di quello che normalmente viene chiesto dalla concorrenza, non ho potuto fare a meno di segnalartelo.

Non solo, dalla sua questo modello ha anche il controllo tramite applicazione e questo lo rende più interessante che mai. Non perdere l'occasione di portarlo a casa a 116€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono anche super rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Lavavetri smart finalmente a prezzo accessibile

Di fondo, si tratta di aiuti per le pulizie domestiche che non potrebbero essere più interessanti e completi. Si occupano loro di pulire a fondo anche ampie vetrate al tuo posto, basta metterli in posizione, naturalmente in verticale, e al resto pensano loro.

Questo modello di Cecotech è a doppia spazzola ed è in grado di seguire percorsi ben delineati mentre si muove sui vetri. In più, grazie al controllo tramite applicazione, sai in ogni momento a che punto è.

Dotato di tre livelli di sicurezza, c'è naturalmente anche il moschettone di aggancio, che impedirà al sistema – in caso di perdita di aderenza – di cadere nel vuoto. Si tratta di un'evenienza quantomai rara, ma è comunque presente questo tipo di protezione.

Inoltre, oltre che su vetro, puoi anche sfruttarlo per la pulizie di piastrelle e altre superfici. Un prodotto, diversi contesti di utilizzo.

Insomma, un validissimo alleato per le pulizie, che adesso porti a casa a prezzo piccolissimo da Amazon. Il robot lavavetri smart, a questo prezzo, è un vero e proprio affare. Completa l'ordine al volo per averlo a 116€ circa appena e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.