Il Lavapavimenti Vileda dotato di Spray è in SCONTO (-17%)

Se dovessimo pensare a un marchio per i prodotti che ci permettono di pulire velocemente la nostra casa, sarebbe sicuramente Vileda. E il Vileda Spray Max è un particolare lavapavimenti, ora in offerta su Amazon. In questo momento lo potrai infatti pagare 31,49€ grazie allo sconto del 17%. Scopriamo tutte le peculiarità di questo particolare prodotto.

Vileda Spray Max: pulire i pavimenti non è mai stato così facile

Pulire i pavimenti, solitamente, è un compito noioso e faticoso, che richiede l’uso del secchio e di un mocio. Il lavapavimenti Vileda 1-2 Spray Max, invece, trasforma questa attività in un’operazione semplice e veloce. Questo innovativo sistema elimina la necessità del secchio, poiché acqua e detergente sono già contenuti in un serbatoio integrato.

Il funzionamento del lavapavimenti è intuitivo: basta riempire il serbatoio con acqua e, se desiderato, aggiungere il detergente preferito, posizionare il panno in microfibra sul mop, premere il grilletto per attivare il getto di acqua e detergente, e iniziare a pulire i pavimenti, passando il mop in senso orizzontale o verticale.

Le sue caratteristiche sono molteplici. Innanzitutto, non è necessario riempire e trasportare un secchio pesante. Grazie alla microfibra, il Vileda 1-2 Spray Max può rimuovere sporco e batteri anche solo con acqua. Indicato per tutti i tipi di pavimenti, il panno in microfibra è delicato su superfici più sensibili, come il parquet. Compatto e leggero, questo prodotto può essere riposto agevolmente in qualsiasi angolo della casa.

Inizia a pulire i tuoi pavimenti in modo semplice ed efficace con Vileda Spray Max. Paga il tutto solo 31,49€ grazie a questo sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.