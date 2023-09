Il lancio dei nuovi Xiaomi 14 e 14 Pro è alle porte

Il debutto dei nuovi smartphone di fascia alta Xiaomi 14 e 14 Pro è alle porte; il lancio pare che sia previsto nella prima o seconda settimana del mese di novembre. Ovviamente ci riferiamo alla commercializzazione in Cina; nel resto del mondo i device arriveranno nel corso del 2024.

Torniamo indietro nel tempo: pochissimi mesi fa la compagnia asiatica ha svelato al mondo Xiaomi 13 e 13 Pro (a dicembre 2022). In primavera sono arrivati in Europa e nei mercati internazionali e adesso, grazie all’insider Digital Chat Station, apprendiamo che le soluzioni next-gen verranno svelate con largo anticipo rispetto ai modelli dello scorso anno.

Xiaomi 14 e 14 Pro: tutto quello che sappiamo

Di fatto, secondo il tipster, pare che Xiaomi voglia lanciare la line-up Xiaomi 14 prima dell’evento Double Eleven, famoso in Cina. Per chi non lo sapesse, è una giornata di sconti pazzi nel territorio asiatico, conosciuta anche come “Singles’ Day”. In poche parole, come suggerisce anche il nome, si tiene l’11 novembre di ogni anno e prevede ampi sconti e promozioni su una moltitudine di device. Lecito quindi che la compagnia voglia approfittare di questa giornata per vendere i suoi smartphone next-gen.

Ovviamente questa roadmap alquanto anticipata è una risposta alle vendite solide della serie Xiaomi 13. Sappiamo che i due terminali della gamma (Xiaomi 13 e 13 Pro), così come la versione Lite, sono stati apprezzatissimi in moltissimi paesi.

Nella gamma Xiaomi 14 troveremo due modelli, in fase iniziale, seguiti poi da un midrange e da una variante super esclusiva (Ultra). Ovviamente sono solo rumors e noi vi invitiamo a prenderli come tale; come si suol dire, prendeteli con “un pizzico di sale” e restate connessi per maggiori informazioni.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che Xiaomi 13 Lite, il midrange di ultima generazione, costa solo 379,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse: non lasciatevelo sfuggire.

