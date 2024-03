Il Lanciarazzi di Fortnite costa 36€ grazie a questo sconto!

Porta Fortnite direttamente a casa tua con questa magnifica offerta Amazon! L’iconico lanciarazzi presente nel videogame prende vita grazie a questa versione Nerf by Hasbro. E ti diremo di più: è realmente funzionante ma, ovviamente, le munizione sono in gommapiuma! In questo momento potrai averlo a soli 36,76€. Si tratta di uno sconto vantaggiosissimo dato che originariamente lo pagheresti 51,99€!

Tutte le caratteristiche del lanciarazzi di Fortnite

Rivivi le epiche battaglie di Fortnite nel mondo reale con questo blaster che riproduce fedelmente l’iconico lanciarazzi del videogioco. Il design dettagliato ti catapulterà direttamente nella battaglia reale! Il lanciarazzi Nerf Fortnite RL utilizza razzi di schiuma morbida, perfetti per giocare senza farsi male. Dimentica i proiettili virtuali: con il lanciarazzi Nerf Fortnite RL, potrai sparare razzi di schiuma e vedere i tuoi colpi volare in aria.

Non serve essere un esperto di Fortnite per utilizzare il lanciarazzi Nerf Fortnite RL. Il meccanismo di caricamento è intuitivo e richiede solo pochi rapidi passaggi: carica il razzo, prepara il blaster e premi il grilletto per lanciare il tuo proiettile. In men che non si dica, sarai pronto a scatenare la tua potenza di fuoco contro i tuoi avversari.

Il lanciarazzi Nerf Fortnite RL è perfetto per giocare in casa o all’aperto, con la famiglia o con gli amici, per un divertimento assicurato. Questo è un potenziale regalo perfetto per i più piccoli e appassionati del magnifico videogame. I suoi proiettili completamente morbidi non saranno un problema e permetteranno ai bambini di sfidarsi in modo completamente sicuro.

Entra nel fantastico mondo di Fortnite con l’iconico lanciarazzi Nerf per soli 36,76€, grazie allo sconto del 25%!