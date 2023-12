Il Kit Tastiera+Mouse senza fili e silenziosi di Logitech CROLLA del 38%!

La tecnologia SilentTouch di Logitech rivoluziona l’esperienza di digitazione, riducendo il rumore del 90% e mantenendo intatta la sensazione sotto le dita. Parlando della tastiera, l’ergonomia è protagonista, poiché è progettata per adattarsi perfettamente alla tua mano. I tasti, morbidi e silenziosi, rendono l’esperienza di digitazione un piacere, mentre il tastierino numerico integrato facilita l’inserimento rapido dei numeri.

Il mouse, compatto e portatile, segue la stessa filosofia di design sagomato per adattarsi alla tua mano in modo naturale. La tecnologia SilentTouch garantisce anche qui un clic uniforme e preciso, riducendo il rumore del 90% e mantenendo l’armonia acustica del tuo ambiente.

Il kit si collega al tuo computer tramite un affidabile ricevitore USB a 2,4 GHz, con un raggio d’azione di 10 metri per garantire la massima libertà di movimento. La compatibilità del kit si estende a Windows e ChromeOS, con una connessione plug-and-play che semplifica l’utilizzo. La tastiera vanta una durata della batteria di 36 mesi, mentre il mouse offre 18 mesi di autonomia. Grazie ai pulsanti di accensione/spegnimento, puoi gestire efficientemente il consumo energetico quando non utilizzi il kit.

La tastiera è anche a prova di schizzi, offrendoti tranquillità nel caso di eventuali incidenti liquidi. Inoltre, il kit è certificato come a zero emissioni, incarnando l’impegno di Logitech per un utilizzo sostenibile e rispettoso dell’ambiente.