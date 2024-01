Il Kit di Attrezzi Xiaomi con Cacciavite Elettrico a un PREZZO FOLLE su Amazon!

HOTO è un sottobrand di Xiaomi che si occupa di produrre prodotti di altissima qualità per il fai-da-te. E questo set di strumenti ne è un esempio. Parliamo di un kit che include anche un cacciavite elettrico con punte, ora scontatissimo su Amazon. Oltre al ribasso del 6%, potrai applicare uno sconto di 10€, arrivando a pagarlo solo 69,99€!

Tutte le caratteristiche del set di attrezzi HOTO

Il set di attrezzi HOTO si presenta con un design elegante e compatto, rendendolo pratico da trasportare e facile da riporre. La cassetta degli attrezzi, realizzata in resistente materiale ABS, si distingue per un design integrato con una superficie liscia e una trama fine. L’apertura della cassetta è resa agevole dalle fibbie laterali nascoste.

Gli strumenti inclusi nel set sono concepiti per rispondere a una vasta gamma di esigenze. Il cacciavite elettrico a batteria offre la regolazione della coppia su 3 livelli, anello luminoso a LED e una durata della batteria prolungata. Il martello presenta un design magnetico sulla testa, agevolando la raccolta e la posizionamento dei chiodi con una sola mano. Il martello in gomma si rivela ideale per lavori di riparazione delicati, mentre la pinza si adatta perfettamente a lavori di cucito e bricolage. Il metro autobloccante, preciso e sicuro, completa il set.

La qualità degli strumenti nel set HOTO è garantita dai materiali e da rigorosi test di sicurezza. Il cacciavite a batteria è equipaggiato con un motore brushless ad alta efficienza, assicurando durata e potenza elevate. Il martello è realizzato in acciaio al carbonio temprato, mentre il martello in gomma è costruito con materiale antiurto. La pinza, infine, è prodotta in acciaio al cromo vanadio.

Tutti gli attrezzi presenti in questo set di HOTO by Xiaomi sono ottimi. Fai tuo l’intero kit a soli 69,99€, ma non dimenticare di selezionare il coupon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.