Il kit con 2 Videocamere di Sorveglianza di Amazon è in SCONTO del 50%!

Grazie a questa offerta renderai la tua abitazione più sicura e controllata. Sì, perché la videocamera di sorveglianza Stick Up Cam Battery by Amazon è ora in forte sconto nel suo kit da 2. Il prezzo di questo bundle crolla da 200,97€ a soli 99,99€ grazie al ribasso del 50%!

Tutte le caratteristiche della videocamera di sorveglianza

Grazie all’app Ring, avrai la possibilità di visualizzare e interagire in tempo reale con le persone e gli animali domestici attraverso il tuo telefono o tablet. L’esclusiva funzione Live View ti permette di monitorare la tua dimora senza interruzioni, garantendoti una pace d’animo costante.

Ogni volta che la telecamera rileva un movimento, riceverai un avviso sul tuo device. Inoltre, grazie alla versatilità della sua installazione, potrai posizionare la Stick Up Cam Battery sia all’interno che all’esterno, su superfici piane o fissandola a una parete, adattandola perfettamente al contesto della tua casa. La configurazione è immediata e richiede solamente pochi minuti del tuo tempo, garantendoti un controllo totale sulla tua sicurezza.

Grazie alla batteria ricaricabile a sgancio rapido, potrai godere della massima libertà di posizionamento senza essere vincolato da prese elettriche, assicurandoti una copertura completa della tua area di sorveglianza.

Le funzionalità di base della Stick Up Cam Battery, come le notifiche istantanee, il Live View e la comunicazione bidirezionale, sono disponibili gratuitamente. Per un accesso completo alle registrazioni video, alla revisione e alla condivisione degli eventi, puoi sottoscrivere il piano Ring Protect (con un periodo di prova gratuito di 30 giorni incluso), completando così l’esperienza di sicurezza.

Questo kit da 2 videocamere di sorveglianza Stick Up Cam Battery by Amazon è davvero super completo. E grazie allo sconto del 50%, lo pagherai solo 99,99€!